Cagliari. 72enne investito, è grave: sette incidenti in 5 giorni

Un altro investimento si è verificato oggi a Cagliari, ferito uomo di 72 anni. Il capoluogo non sembra una città sicura per i pedoni

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro investimento si è verificato oggi a Cagliari , questa volta in viale Colombo, dove questa mattina intorno alle 8 un uomo di 72 anni è stato travolto da un'auto ed è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, all'ospedale Brotzu : si tratta del settimo in 5 giorni e il decimo in questo mese.

Il capoluogo non sembra una città sicura per i pedoni , con una media mensile degli ultimi quattro anni di circa 6 al mese.