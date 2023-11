Nuoro, autofurgone in fiamme: nessun ferito

Di: Redazione Sardegna Live

Un autofurgone ha preso fuoco alle porte di Nuoro in prossimità del raccordo della 389 VAR nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15:00.

La squadra 1A del Comando dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta per estinguere il rogo che ha interessato il vano motore dell'automezzo , che viaggiava in direzione del capoluogo barbaricino.

Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente e per gli altri automobilisti presenti in quel momento.