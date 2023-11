San Teodoro, uccise la fidanzata: Dimitri Fricano ai domiciliari

Dimitri Fricano, condannato a 30 anni per l'omicidio della fidanzata, ha ottenuto gli arresti domiciliari per motivi di salute

Di: Redazione Sardegna Live

Dimitri Fricano , 35 anni di Biella, ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Torino gli arresti domiciliari per motivi di salute , in relazione alla sua condanna a 30 anni per l'omicidio della fidanzata .

Già ieri ha raggiunto l'abitazione dei genitori. Dimitri Fricano l'11 giugno del 2017 ha ucciso a coltellate la fidanzata Erika Preti, 25 anni, di Tollegno, mentre la coppia si trovava in vacanza in una villetta a San Teodoro , in Sardegna.

L'uomo subito dopo il delitto aveva parlato di un tentativo di rapina finita male, poi si era presentato in procura a Biella per confessare l'omicidio avvenuto al culmine di una lite scoppiata nell'abitazione. Fricano ha avuto la condanna definitiva dalla Cassazione nell'aprile 2022.