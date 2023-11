Processo Grillo jr, legale parte civile: "Vittima sul banco degli imputati"

Di: Redazione Sardegna Live

Nel tribunale di Tempio Pausania si sta svolgendo la battaglia tra le parti al processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e altri suoi amici.

La presunta vittima dello stupro sta rispondendo per il secondo giorno consecutivo alle domande delle difese sulle sue frequentazioni e soprattutto sul contenuto di alcune chat.

"Un'udienza nella quale gli avvocati di controparte stanno facendo le loro domande di caccia all'errore: come spesso capita in questi processi è come se la persona offesa improvvisamente fosse sul banco degli imputati", ha dichiarato il legale di parte civile Giulia Bongiorno.

"Tutte le domande poste oggi non vengono fatte per vittimizzare la denunciante". Così l'avvocato Gennaro Velle, legale di Francesco Corsiglia, che insieme ai suoi colleghi della difesa sta procedendo al contro esame della ragazza.

"Sono domande che servono per ricostruire i fatti - ha chiarito l'avvocato - quindi anche capire come fosse vestita ha un'importanza". Stesso criterio per le chat: "perché si valuta l'attendibilità e la credibilità della testimone".