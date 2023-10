Scommesse: Nicolò Casale denuncia Fabrizio Corona

L'avvocato di Casale ha presentato ieri sera querela per diffamazione aggravata a carico dell'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona

Di: Redazione Sardegna Live

Fabrizio Corona , che da alcuni giorni sta facendo nomi di giocatori secondo lui coinvolto in un giro di scommesse, è stato denunciato dal calciatore della Lazio Nicolò Casale , tirato in ballo, assieme all'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e al difensore della Juve Federico Gatti.

L'avvocato Guido Furgiuele, legale di Casale, ha presentato ieri sera querela per diffamazione aggravata a carico dell'ex re dei paparazzi, della trasmissione tv e anche del sito Dillingernews.it, quello sul quale Corona da giorni sta facendo le sue presunte rivelazioni sul caso scommesse. " Nicolò - ha spiegato il legale di Casale - non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto sulla base della parola di un delinquente conclamato, pronto a tutto pur di avere visibilità mediatica " .

Da quanto si è saputo, nella querela per diffamazione aggravata si chiede agli inquirenti di valutare anche presunti profili di rivelazione di segreto d'ufficio e di calunnia . Dopo che la denuncia, arrivata ieri sera in Procura, sarà stata assegnata ad un pm nei prossimi giorni, Corona, come passaggio automatico, sarà iscritta nel registro degli indagati per tutti gli accertamenti. Altre querele a carico di Corona potrebbero presto arrivare a Milano da parte di altri calciatori. Hanno già annunciato azioni a tutela, infatti, tra gli altri, i legali di El Shaarawy e di altri calciatori tirati in ballo dall'ex fotografo dei vip.