Neonato abbandonato a Osilo, madre e figlio ancora ricoverati

Di: Redazione Sardegna Live

Il neonato abbandonato per strada ieri a Osilo e la madre 29enne che lo ha partorita in casa, da sola, restano ricoverati in ospedale . Francesco, così i medici hanno chiamato il piccolo, sta bene , ed è assistito nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell'Aou; il Tribunale di minorenni adesso dovrà decidere sull'affidamento. La ragazza che lo ha dato alla luce è ricoverata in Ginecologia, sotto il controllo dei Carabinieri perché si trova in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio : le sue condizioni di salute sono buone, ma è ancora sotto choc per quanto accaduto.

Domani la donna dovrebbe essere dimessa dalla clinica e dovrà comparire davanti al gip del Tribunale di Sassari per l'udienza di convalida dell'arresto. L'avvocata Elisa Caggiari, che assiste la 29enne con il collega Pietro Fresu, ha parlato con lei ieri a tarda sera. " È chiaramente sotto choc - racconta - stiamo valutando la nomina di un pericolo per l'assistenza psichiatrica. Non è possibile al momento comprendere se e fino a che punto sia cosciente di quanto accaduto ".

La donna ha partorito ieri intorno alle 5 nella sua camera, nella casa dove vive con la mamma. È uscita e ha abbandonato il bimbo sotto un'auto parcheggiata vicino alla sua abitazione; poi è rientrata nella sua stanza. La nonna del neonato ha sentito il pianto del bimbo e lo ha visto agitarsi sotto la vettura, decidendo così di chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il piccolo all'ospedale di Sassari, quindi sono giunti i carabinieri che hanno ricostruito i fatti e identificato la 29enne, che è stata accompagnata all'ospedale. Poi è scattato l'arresto con l'accusa di tentato omicidio. La pm Maria Paola Asara, titolare dell'inchiesta, ha disposto il sequestro del telefono cellulare della donna, che sarà ora analizzato dai periti della Procura per capire se abbia agito da sola o con la collaborazione di qualcuno. I familiari della ragazza hanno dichiarato ai carabinieri di non avere mai saputo che fosse incinta.