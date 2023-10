Sinnai, bar clandestino dentro casa: multato un 66enne

L'uomo, un 66enne, è stato multato e dovrà pagare 5mila euro di sanzione

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione locale di Sinnai hanno denunciato, venerdì 13 ottobre , un 66enne del luogo, disoccupato.

Durante un controllo effettuato unitariamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, in occasione di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia del lavoro e del mancato rispetto della normativa igienico sanitaria, gli operatori dell'Arma hanno accertato che l'uomo vendeva, in un vano ricavato all'interno della propria abitazione, bevande e alimenti per il consumo sul posto, senza l'autorizzazione o la documentazione necessaria .

Il 66enne è stato multato e dovrà pagare 5mila euro di sanzione .