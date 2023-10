Quartucciu, investito 62enne: trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso

L'incidente si è verificato in via Segre, all'altezza del centro commerciale Le Vele

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Selargius coadiuvati da quelli della stazione di Quartu Sant'Elena sono intervenuti ieri sera verso le 21 a Quartucciu, in via Segre, all'altezza del centro commerciale Le Vele , perché poco prima un 62enne del luogo, pensionato, è stato investito mentre attraversava la carreggiata da un'auto Hyundai di proprietà e condotta da un 83enne di Quartu Sant'Elena .

Le cause del sinistro sono in fase di accertamento ea seguito dell'impatto il pedone è rimasto ferito ed è stato trasportato da un'ambulanza del 118, in codice rosso , presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova in osservazione , ma non in pericolo di vita .

I documenti di guida e di circolazione del conducente e del mezzo sono risultati essere in regola.