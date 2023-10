Cagliari: 75enne trovato morto in viale Elmas, recuperati i filmati della zona

Le prime risposte arriveranno dall'autopsia in programma oggi pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live, foto repertorio

Gli investigatori della Squadra mobile di Cagliari stanno portando avanti le indagini per fare chiarezza sulla morte di Mario Mulas, il 75enne trovato cadavere ieri mattina nel piazzale di un gommista in viale Elmas.

Gli agenti hanno recuperato i filmati delle telecamere della zona, immagini che potrebbero aver ripreso l'arrivo della vittima nella rivendita di pneumatici in cui al primo piano si trova l'appartamento dove alloggiava. Le prime risposte arriveranno dall'autopsia in programma oggi pomeriggio: la pm del tribunale di Cagliari, Rita Cariello, ha affidato l'incarico al medico legale Matteo Nioi.

Gli accertamenti necroscopici saranno fondamentali per dare una lettura precisa di quanto accaduto nell'alloggio in cui si trovava il 75enne. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Si sospetta che qualcuno possa essersi introdotto nell'abitazione per mettere a segno un furto e che l'uomo, nel tentativo di scappare, sia caduto dalla finestra. Ma non si esclude nemmeno la possibilità che sia stato aggredito e che si tratti di omicidio. Spetterà al medico legale fornire, in base alle ferite riscontrate sul corpo, le risposte che gli investigatori cercano per risolvere il caso.