Sassari: Carabinieri al fianco dei giovani per combattere le dipendenze

I Carabinieri del Comando provinciale di Sassari hanno incontrato i ragazzi delle scuole per parlare di dipendenze

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri del Comando provinciale di Sassari hanno incontrato i ragazzi delle scuole per parlare di dipendenze e insegnare loro come vincerle, mostrando anche gli strumenti messi in campo dall'Arma.

L'iniziativa si è svolta nello stand allestito dall’arma dei Carabinieri in occasione della manifestazione “no dipendenze – plein air” organizzata oggi allo Stadio dei Pini di Sassari.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari ha partecipato all'evento mostrando le componenti essenziali che l’arma mette in campo per combattere le dipendenze, in particolare i presidi fondamentali delle Stazioni e il pronto intervento della Sezione radiomobile.

Lo scopo era mostrare un fronte unito tra le Istituzioni civili, le Forze dell’ordine e le associazioni di aiuto e supporto contro tutte le dipendenze: non solo dalle sostanze stupefacenti, ma anche dall’alcol fino al gioco d’azzardo.

Tanti i bambini e i ragazzi che si sono avvicinati ai Carabinieri presenti, chiedendo informazioni e mostrando curiosità per i mezzi e gli equipaggiamenti esposti.