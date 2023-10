Aumentano i reati contro minori in Sardegna: +40% di violenze sessuali

Si aggiungono poi le violenze sessuali aggravate con 23 casi, +5% rispetto ai 22 dell'anno precedente

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 162 i casi di reati commessi a danno di minori nel 2022 in Sardegna, con un incremento del 4% registrato nell'Isola. Le cifre, fornite dalla Polizia di Stato, sono contenute del dossier indifesa 2023 di Fondazione Terre des Hommes, in vista della Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze in programma il prossimo 11 ottobre.

Particolarmente pesanti i dati relativi alle violenze sessuali: 21 casi nel 2022, in aumento del 40% dai 15 del 2021. Si aggiungono poi le violenze sessuali aggravate con 23 casi, +5% rispetto ai 22 dell'anno precedente.

Raddoppiano i reati di abuso dei mezzi di correzione (da 5 a 10 casi), prostituzione minorile (da 2 a 4 casi) e corruzione di minorenne (da 1 a 2), mentre calano la violazione degli obblighi di assistenza familiare (-72% da 18 a 5 casi) e sottrazione di persone incapaci (-50% da 12 a 6 casi). Il crimine più diffuso è il maltrattamento di familiari e conviventi (da 57 a 57, +2%).