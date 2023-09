Treviso, operaio muore schiacciato in una cava

L'uomo è morto questa mattina a Spresiano (Treviso), all'interno della cava 'Canzian Inerti' che produce materiale per l'edilizia

Di: Redazione Sardegna Live, foto repertorio

Un operaio è morto questa mattina intorno alle ore 9:00 in un incidente sul lavoro avvenuto a Spresiano (Treviso) in via delle Fornaci, all'interno della cava 'Canzian Inerti' , che produce materiale per l'edilizia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava effettuando manutenzione su un camion e la sponda posteriore del mezzo pesante, per causa da accertare, lo ha travolto uccidendolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del Suem 118, i Carabinieri e lo Spisal.