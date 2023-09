Auto in fiamme a Bono, nessun ferito

Intervento dei Vigili del fuoco durante la scorsa notte in via Pacinotti nel Comune di Bono (SS)

Di: Arianna Zedda

Intervento dei Vigili del fuoco di Bono durante la scorsa notte, intorno all'1:30, in via Pacinotti sempre nel Comune di Bono (SS), per l'incendio di un'autovettura.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, stando a quanto comunicato dai pompieri. Le cause del divampare delle fiamme sono in corso di accertamento.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Benetutti (SS).