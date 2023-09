Maracalagonis, buttano la droga nel WC: arrestati padre e figlio

Uno dei due, percettore del reddito di cittadinanza, ha subito anche la revoca del beneficio

Di: Arianna Zedda

Gli investigatori delle Sezioni Falchi e Antidroga della locale Squadra Mobile hanno arrestato due uomini, padre e figlio di 60 anni e di 26 anni , nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata ieri pomeriggio nelle campagne di Maracalagonis , per spaccio .

Gli agenti, sospettando da tempo che all'interno della loro abitazione i due portassero avanti un'intensa attività di spaccio, hanno fatto irruzione e sono rinvenuto vicino ad un WC alcuni residui di marijuana . I poliziotti hanno sospettato che padre e figlio hanno provato a disfarsi della droga, quindi hanno smontato i sanitari, trovando un ingente quantitativo di hashish e di marijuana, tutto ammassato all'interno delle tubature, per un sequestro totale di 195 grammi di hashish e 1655 grammi di marijuana, più 705 euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento.

Questa mattina si è svolto il rito direttissimo durante il quale è stata disposta per gli arrestati la misura cautelare dell'obbligo di dimora e uno dei due, percettore del reddito di cittadinanza , ha subito la revoca del beneficio.