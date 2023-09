Mafia: le ultime ore di Messina Denaro in solitudine, madre malata grave a Castelvetrano

Il boss è da due giorni in coma irreversibile, nessuno può visitarlo perché è ancora al 41 bis

Di: Adnkronos

Palermo, 24 set. (Adnkronos) - Ultime ore di vita in solitudine per il boss mafioso Matteo Messina Denaro, da due giorni in coma irreversibile. La madre, Lorenza Santangelo, da anni è gravemente ammalata e non può muoversi da Castelvetrano. All'ospedale San Salvatore, all'Aquila, ci sono la nipote, l'avvocata Lorenza Guttadauro, che è la sua legale, e la figlia del boss Lorenza Alagna, che da mesi ha chiesto di potere avere il cognome del padre. Secondo quanto si apprende, ci sarebbe anche la sorella Giovanna. Ma, tranne l'avvocata Guttadauro, nessuno può vedere il boss, perché è ancora al 41 bis, e ha il divieto di ricevere visite.