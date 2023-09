Arbus: travolto e ucciso da un'auto, muore ciclista 38enne

Di: Redazione Sardegna Live, foto repertorio

Incidente mortale sulla strada provinciale 65 all'altezza del chilometro 18, nella frazione Sant'Antonio di Santadi di Arbus, dove un ciclista di 38 anni di Arbus è stato travolto e ucciso da un'auto.

L'incidente è avvenuto questa mattina e l'uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Villacidro, per cause ancora da accertare, è stato investito da una Mitsubishi Pajero. Il conducente si è fermato per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto, insieme ai militari dell'Arma, è arrivata l'ambulanza del 118. I medici hanno tentato di salvare la vita al 38enne, ma non c'è stato nulla da fare. I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.