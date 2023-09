Roma, 14enne preso a pugni da un gruppo coetanei dopo lite

Lo hanno colpito con violenza al volto fino a rompergli il naso: indaga la polizia

Di: Adnkronos

Un ragazzino di 14 anni è stato picchiato al culmine di una lite da un gruppo di coetanei che lo hanno colpito con violenza al volto fino a rompergli il naso.

E' successo nel tardo pomeriggio di mercoledì in strada, in via Francesco Durante, a Colli Portuensi. Portato al pronto soccorso del San Camillo, si riprenderà in un mese.

I poliziotti del commissariato Monteverde sono ora impegnati sulle tracce dei responsabili.