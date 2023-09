Nurachi, canneto in fiamme: intervengono i Vigili del fuoco

Di: Arianna Zedda

Intervento dei Vigili del fuoco di Oristano questa mattina, verso le 10:30, dopo una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa per un incendio divampato nelle vicinanze del centro abitato di Nurachi , in via San Giacomo.

La squadra 1A della centrale di Oristano si è recata sul posto e, coadiuvata dall'Autobotte, ha domato le fiamme che hanno interessato un canneto e bonificato la zona.

Sul posto era presente anche l'ente Foreste.