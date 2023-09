Viaggiava con un chilo di cocaina nell'auto: arrestato sulla 131 nel Sassarese

L'uomo, alla guida della sua auto, si è prima fermato all'alt degli agenti, poi ha cercato di forzare il blocco per scappare

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo, residente in un comune dell'hinterland sassarese, è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Sassari dopo essere stato fermato per un normale controllo alle porte di Sassari, sulla Ss 131 , in direzione Cagliari, dopo che gli agenti hanno scoperto che viaggiava con oltre un chilo di cocaina nascosta sotto il sedile .

L'uomo, alla guida della sua auto, si è prima fermato all'alt degli agenti, poi ha cercato di forzare il blocco per scappare , ma è stato fermato dai poliziotti. Percorrendo l'auto gli agenti hanno trovato sotto il sedile del guidatore un pacco avvolto nel nastro adesivo, con dentro 1.157 grammi di cocaina.

Poco dopo è stata perquisita anche l'abitazione dell'uomo, e qui sono stati trovati quattro involucri contenti infiorescenze di marijuana per un peso di 387 grammi. L'uomo è finito in manette per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Bancali.