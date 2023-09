Fermato a San Donà di Piave, doveva scontare oltre 13 anni di pena: 73enne in manette

Il 73enne deve scontare 13 anni e 4 mesi di reclusione per reati commessi anche a Cagliari

Di: Arianna Zedda

I Carabinieri della Compagnia locale di San Donà di Piave ( Venezia ), unitamente ai colleghi del Nucleo Investigativo, hanno ucciso ieri un 73enne residente nella Repubblica di Andorra , già noto alle forze dell'ordine.

L'anziano deve scontare una pena detentiva pari a 13 anni e 4 mesi di reclusione , oltre alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ea 3 anni di libertà vigilata al termine della reclusione, come misura di sicurezza, per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti .

I fatti di cui si era reso colpevole il 73enne erano stati commessi anche a Cagliari fino a luglio del 2000 e il provvedimento era stato emesso dal Tribunale del capoluogo sardo.

Il latitante è stato localizzato grazie alla ricostruzione dei suoi movimenti fatta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, attraverso l'esame incrociato di diverse banche dati e successivamente comunicata ai colleghi veneti per il materiale catturato, ed è stato rintracciato presso una casa disabitata in corso di ristrutturazione .