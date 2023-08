Palau, su Facebook l'ira dei cittadini contro i campeggiatori abusivi

Di: Arianna Zedda, foto pagina Facebook "Amici di Talmone e Cala Scilla"

I cittadini di Palau da tempo ormai segnalano in una pagina Facebook i comportamenti da loro ritenuti poco rispettosi della legge e dell'ambiente perpetrati da campeggiatori , ponendoli all'attenzione della polizia municipale cittadina e del Corpo Forestale.

" Campeggio abusivo, docce improvvisate con saponi non biodegradabili dispersi nella macchia mediterranea. E poi ancora fuochi accesi all'aperto per barbecue alimentare con il forte pericolo di innescare un incendio ei sentieri sterrati per raggiungere alcune tra le spiagge più suggestive della costa del nord Sardegna trasformati in latrine a cielo aperto ", si legge sul noto social.

La zona maggiormente frequentata dai campeggiatori abusivi è quella di Talmone e Cala Scilla , ma basta andare all'ora del tramonto nelle altre calette del territorio di Palau per imbattersi in camper e van con tavolini, sedie e tutta l'attrezzatura necessaria per la trascorre una giornata all'aria aperta e una notte di campeggio, denunciano.

Quello che chiedono all'amministrazione comunale di Palau i componenti del gruppo "Amici di Talmone e Cala Scilla" è di provvedere ad installare una cartellonistica adeguata che vieti il ​​campeggio in queste aree ad alto pregio ambientale, per svolgere una funzione di deterrente. Intanto gli agenti della polizia municipale hanno intensificato il pattugliamento ei controlli mirati nelle zone di Talmone e Porto Cuncato.