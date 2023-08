Risucchiato da un ventilatore a Senago, muore operaio di 50 anni

La tragedia oggi alle 14.15

Di: Adnkronos

Risucchiato da un grande ventilatore. Così è morto un operaio di 50 anni oggi a Senago, in provincia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.15 in una ditta in via Camillo Benso di Cavour 91.

L'uomo era impiegato in una ditta esterna e in quel momento stava lavorando in corrispondenza del grande ventilatore che lo ha risucchiato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.