Cala Mariolu spacciata per Corfù in Grecia su Instagram: l'ira del sindaco di Baunei

Il sito Hellenic Word, che conta oltre 600mila follower, ha preso una foto della spiaggia di Cala Mariolu, a Baunei in Ogliastra, spacciandola per Corfù in Grecia

Di: Arianna Zedda

Il sito Hellenic Word, che conta oltre 600mila follower, ha preso una foto della spiaggia di Cala Mariolu, a Baunei in Ogliastra, premiato quest'anno come mare più bello d'Italia, spacciandola per Corfù in Grecia in un post che ha raccolto 67mila like.

Stefano Monni, sindaco del centro ogliastrino, sta valutando di rivolgersi a un legale dopo aver scritto un post sul profilo Facebook dell'amministrazione comunale e una lettera al profilo Instagram del sito greco: "Siamo purtroppo abituati a vedere immagini della costa di Baunei utilizzate per pubblicizzare altre località sia nazionali che internazionali: ieri succedeva con le classiche cartoline, oggi, nell'era dei social, le immagini depredate viaggiano nell'etere. Così, qualche giorno fa, è capitato un post che reclamizzava Corfù con immagini della nostra Ispuligedenie - Cala Mariolu".

"Il nostro obiettivo - precisa Monni - è quello di far conoscere sempre di più il nostro territorio come baunese. L'arco di Goloritzé è uno dei simboli di Baunei conosciuto in tutto il mondo, come lo sono i faraglioni per Capri. Noto infatti che negli ultimi tempi il saccheggio di immagini sta riguardando tanti scorci particolari del nostro territorio". Il sindaco Monni e la sua amministrazione valutano anche il ricorso alle vie legali: "Stiamo valutando ogni azione nei confronti del sito e del profilo social di Hellenic World a tutela del nostro territorio".