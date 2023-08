Carbonia: nasconde cartucce da caccia in un'auto rubata, arrestato 24enne

Il 24enne è stato bloccato mentre si stava allontanando a tutta velocità da Carbonia percorrendo la strada provinciale 78

Di: Arianna Zedda

Un 24enne residente a Perdaxius è stato arrestato per furto aggravato e detenzione abusiva di munizionamento dopo essere stato fermato per un controllo a bordo di una Fiat Panda rubata e trovato in possesso di 20 cartucce da caccia calibro 12 .

I militari dell'Arma hanno trovato le munizioni perquisendo l'auto e il giovane non ha saputo fornire alcuna informazione sulla provenienza e nemmeno sul motivo del possesso.

Successivamente, dopo le verifiche le verifiche del caso, è risultato che la stessa Fiat Panda era stata rubata poco prima in un'abitazione.

