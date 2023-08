Sardegna in fiamme: oggi 12 incendi, mezzi aerei in 4 Comuni

Elicotteri del servizio aereo antincendio regionale sono volati in tutta l'Isola, dal Sud Sardegna al Nuorese

Di: Arianna Zedda

La Sardegna continua a bruciare. Nella giornata di oggi, secondo quanto comunicato dal Corpo forestale, sul territorio regionale sono divampati 12 incendi, per quattro dei quali si è reso necessario l'intervento, oltre che delle squadre a terra, anche dei mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale:

1 - incendio nell'agro del Comune di Dualchi (NU), in località Funtana Mazzore, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bolotana - Bardosu e Macomer - S. Antonio, 1 squadra della Compagnia barracellare di Dualchi, 1 squadra dei VVF di Macomer. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie di meno di 3 ettari di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 14;15;

2 - incendio nell'agro del Comune di Sarroch (CA), in località Coddu de sa Cresia, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Pula, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Pula - Su Passiali, da 3 squadre di volontari delle associazioni di Capoterra - Misericordia, e altri. L’incendio ha interessato un'area ricoperta perlopiù da macchia mediterranea e terreni incolti per una superficie totale inferiore ai 3 ettari. L'intervento del Corpo forestale e del personale appartenente alla macchina regionale antincendio ha evitato il propagarsi delle fiamme alla montagna vicina. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo, rese difficoltose dalla presenza dei tralici dell'alta tensione si sono concluse alle ore 15:00; il personale forestale tutt'ora sul posto ha proseguito l'attività di bonifica del perimetro per scongiurare eventuali ripartenze;

3 - incendio nell'agro del Comune di Ottana (NU), in località S'Isperu, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Orani coaudiuvata dalla Stazione forestale di Bolotana e dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Farcana. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bolotana - Bardosu e Gavoi - San Pietro, 1 squadra dei VVF di Nuoro e 2 squadre di volontari di Ottana - Prot. Civile Tirso. L’incendio grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, ha percorso una superficie inferiore ad un ettaro di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:00;

4 - incendio nell'agro del Comune di Tratalias (SU), in località Medau Cisella, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Carbonia, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Marganai. Sono intervenute 1 squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sant'Antioco - Centro Urbano, 1 squadra dei VVF di Carbonia e da 1 squadra di volontari delle associazioni di Carbonia S.E.R e Volontari Narcao - Terraseo. Il personale forestale tutt'ora sul posto ha proseguito l'attività di bonifica del perimetro per scongiurare eventuali ripartenze.