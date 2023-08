Non si ferma all’alt e scappa a tutta velocità: denunciato 36enne a Vallermosa

Il giovane non si è fermato all’alt imposto dai militari ed è scappato guidando in maniera pericolosa, attuando diverse manovre repentine e in contromano

Di: Arianna Zedda

I Carabinieri della Stazione locale di Vallermosa hanno denunciato l'8 agosto, a conclusione di alcuni accertamenti, un 26enne di Decimoputzu , disoccupato, già noto alle Forze dell'Ordine per resistenza.

Il giovane, a bordo della sua auto, una Fiat Punto, durante un posto di controllo non si è fermato all'alt imposto dai militari ed è scappato ad alta velocità con una condotta di guida pericolosa, attuando diverse manovre repentine e in contromano, mettendo così in serio pericolo l'incolumità degli altri automobilisti e pedoni.

Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.