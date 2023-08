Fiamme a Muravera, lo sfogo dell'Amministrazione: "C'è la mano di criminali assassini"

Di: Arianna Zedda, foto pagina Facebook ufficiale Comune Muravera

"Centinaia di ettari di territorio divorati dalle fiamme, aziende agricole devastate, agrumeti resi in cenere, migliaia di persone, molte delle quali turisti, terrorizzate dalla furia del fuoco. Il bilancio degli incendi che negli ultimi due giorni ha devastato il territorio Muraverese è pesantissimo ed è destinato a lasciare un segno indelebile per tanto tempo", inizia così il post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Muravera (SU) relativo agli incendi che hanno devastato il territorio negli ultimi giorni.

"Dietro quei roghi c'è la mano e la mente contorta di criminali assassini. Purtroppo la furia del maestrale che nei momenti di maggiore intensità ha raggiunto picchi di 110 chilometri orari, è stata decisiva, trasformando i vari fronti del fuoco in muri insormontabili. Una volta terminate le ultime operazioni di bonifica, partirà la quantificazione dei danni in tutte le aree interessate da questi due giorni infernali. La Giunta Comunale lunedì mattina ha prontamente deliberato lo stato di calamità naturale - si legge nella nota - l'Amministrazione Comunale , presente costantemente nel territorio con più Amministratori che hanno assistito alle operazioni di spegnimento e bonifica, ringrazia tutte le Forze dell'Ordine, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, l' Agenzia Forestas, le Associazioni di Protezione Civile e tutti coloro compreso tanti cittadini volontari che hanno operato in queste due giornate nonostante le condizioni meteorologiche proibitive. Un particolare ringraziamento al Centro regionale di Protezione Civile, all’Assessore Regionale all’Ambiente Marco Porcu che si sono interessati e sono rimasti in contatto con gli Amministratori per tutta la giornata di domenica".

“L 'Amministrazione Comunale esprime grande vicinanza e solidarietà a tutti quanti i proprietari di aziende e attività che ha avuto danni e conseguenze da questo massacro incendiario - e conclude il post - ci rialzeremo tutti quanti più forti di prima".