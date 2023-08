Pannelli fotovoltaici pericolanti a causa del vento, intervento dei Vigili del fuoco a Iglesias

Di: Arianna Zedda

Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda mattina di oggi, alle 12:00 circa, in via Ferraris a Iglesias, per la messa in sicurezza di un impianto fotovoltaico pericolante.

Le forti raffiche di vento hanno danneggiato alcuni elementi della struttura portante che conteneva i pannelli.

Sul posto ha operato la squadra di pronto intervento "5A" del distaccamento di Iglesias e i pompieri, con tecniche e attrezzature SAF (Speleo alpino fluviali), hanno raggiunto il tetto della struttura e provveduto alla messa in sicurezza dell'area, rimuovendo gli elementi divelti dal parapetto dell'abitazione che rischiavano di cadere e coinvolgere persone o veicoli sulla pubblica via.