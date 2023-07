Alghero: rimosse più di 30 auto abbandonate, sanzionati i proprietari

Il Comando ha dedicato una squadra di agenti al trovare e far rimuovere le auto, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini

Di: Arianna Zedda

La Polizia locale di Alghero nell'ultimo mese ha rimosso più di 30 carcasse di auto abbandonate in vari punti della città e ne ha anche identificato e sanzionato i proprietari.

Il Comando, guidato dal dirigente Matteo Bertocchi, nelle ultime settimane ha intensificato queste attività dedicando una squadra di agenti al trovare e far rimuovere i mezzi, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini.

"A chi avesse già provveduto a segnalare e non avesse ancora riscontrato l'intervento degli operatori, raccomando di pazientare" ha dichiarato Bertocchi, assicurando che per tutte le segnalazioni seguirà un controllo e, compatibilmente con le norme e le situazioni specifiche, alla rimozione.

In questi giorni gli agenti stanno procedendo con ulteriori interventi in diverse aree e vie cittadine. Viene contattato, quando possibile, il proprietario, attraverso la targa (se presente) o il numero di telaio. Al titolare del mezzo vengono addebitato non solo tutti i costi dell'operazione, ma anche le sanzioni previste dal Codice della strada, dal Testo unico dell'ambiente o da norme specifiche previste per i veicoli abbandonati.