Valledoria, turista ruba ciottoli da una spiaggia: dovrà pagare 1.000 euro di multa

Il 50enne si è giustificato dicendo che i 'souvenir' servivano "per far giocare i bambini"

Di: Arianna Zedda

Ha raccolto e messo in borsa 1 kg di ciottoli di quarzo dalla spiaggia di La Ciaccia, a Valledoria (SS), mentre era in vacanza in Sardegna con moglie e figli: per questo motivo un turista italiano di 50 anni è stato denunciato dagli agenti del Corpo forestale e dovrà pagare una sanzione di 1.000 euro.

Il furto di ciottoli è stato segnalato alla Forestale dagli altri bagnanti della spiaggia, che appena accortisi del fatto hanno chiamato il numero verde 1515.

All'arrivo degli agenti il ​​50enne aveva già riposto i ciottoli in un sacchetto richiudibile per alimenti dentro una borsa e si è giustificato dicendo che i 'souvenir' servivano " per far giocare i bambini " . Il materiale è stato successivamente sequestrato.

In Sardegna la legge regionale vieta il prelievo di ciottoli, sabbia, rocce e altro materiale naturale dai siti ambientali, al fine di salvaguardare le coste e le bellezze naturali.