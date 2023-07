Sinnai, ruba carte di credito da un'auto e compra le sigarette: denunciato un 32enne

Il 32enne ha rubato un borsello, con dentro le carte di credito, dalla Jeep di un imprenditore di Monserrato e poi le ha utilizzate presso un distributore di tabacchi

Di: Arianna Zedda

I Carabinieri della Stazione locale, a conclusione di una breve indagine, hanno denunciato ieri a Sinnai per furto aggravato un 32enne del luogo, disoccupato, già noto per precedenti vicende giudiziarie.

I militari, grazie anche all'esame delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona è dal racconto di alcuni testimoni, hanno accertato che il giovane, durante la notte del 2 giugno scorso, in via Argentina a Sinnai, si era introdotto all'interno di una autovettura Jeep Compass, di proprietà di un imprenditore originario di Monserrato, da dove, dopo aver aperto e rovistato all'interno dell'abitacolo, aveva portato via un borsello contenente effetti personali e due carte di credito utilizzate poi presso un distributore di tabacchi.