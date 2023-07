Otto arresti a Milano, tre per spaccio di shaboo, la droga che paralizza il viso

La shaboo è anche conosciuta come la droga che paralizza il viso e può produrre effetti fino a 14 volte superiore a quelli della cocaina

Di: Arianna Zedda

La Polizia di Milano ha eseguito 8 arresti in totale questa settimana, nell'ambito delle indagini condotte dalla sesta Sezione “Contrasto al crimine diffuso”, sequestrando quasi mille euro e 20 grammi di shaboo, anfetamine che possono produrre effetti fino a 14 volte superiore a quelli della cocaina.

La shaboo è anche conosciuta come la droga che paralizza il viso. Nel breve termine il risultato per chi la consuma è quello di rimanere svegli per più giorni, senza avere alcuna necessità di dormire, ma sul lungo periodo provoca convulsioni, atteggiamenti violenti, perdita di appetito, di denti e di capelli e perfino la deformazione del viso.

La sostanza viene rivenduta a un prezzo per dose di circa 30/50 euro. All'interno di un'abitazione in città, gli agenti hanno trovato una 53enne thailandese che aveva con sé 6,4 grammi di shaboo e 540 euro in contanti, ed è stata arrestata per detenzione di droga.

Nelle stesse ore gli agenti hanno fermato in corso Vittorio Emanuele due cubane di 49 e 44 anni e un peruviano di 57 anni: poco prima avevano rubato, con l'aiuto di borse schermate, nei negozi della zona, dei capi d'abbigliamento per un valore di 135 euro. I tre, ancora in possesso della merce sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Due sere dopo, i poliziotti hanno arrestato due bulgare di 38 e 30 anni per furto aggravato in concorso perchè avevano rubato il portafoglio a una italiana di 38 anni.

Sempre giovedì sera, in un'altra operazione, gli agenti hanno fermato un'autovettura car sharing con a bordo tre filippini di 51, 45 e 39 anni. I primi due avevano 13,5 grammi di shaboo e 735 euro in contanti e sono finiti in manette.