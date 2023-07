Santa Teresa Gallura, scontro frontale sulla Ss 133 bis: feriti padre e figlio

L'incidente stradale si è verificato in prossimità del bivio per la frazione di Ruoni

Di: Arianna Zedda

Intervento dei Vigili del fuoco del presidio estivo di Santa Teresa di Gallura sulla SS 133 bis questa mattina, intorno alle 9, per un incidente stradale verificatosi in prossimità del bivio per la frazione di Ruoni .

Per causa ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente . Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, padre e figlio , che non sono risultati in gravi condizioni e sono stati trasportati per accertamenti al pronto soccorso di Olbia.

La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora .

Sul posto erano presenti due ambulanze del 118 ei Carabinieri di Santa Teresa.