Napoli, bimbo di 18 mesi ferito da colpo di pistola: è grave

Il piccolo ricoverato in terapia intensiva a Napoli

Di: Adnkronos

Napoli , 15 lug. - (Adnkronos) - Un bambino di 18 mesi è stato ferito da un colpo partito accidentalmente dalla pistola legalmente detenuta dal nonno. Il fatto è avvenuto a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Il bambino è stato portato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Sono in corso accertamenti sull'accaduto da parte della Squadra mobile di Napoli. La pistola da cui è partito il colpo è una Beretta calibro 6,35.