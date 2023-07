Incidente a Nuoro: auto sfonda ringhiera e vola giù da un muretto

Il fatto si è verificato in via Torres a Nuoro, dove un 75enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua macchina

Di: Arianna Zedda

Una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta questo pomeriggio verso le 18:50, in via Torres a Nuoro, per un incidente stradale.

Un uomo di 75 anni, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua macchina terminando la corsa circa 4 metri al di sotto della sede stradale, dopo aver completamente rotto la ringhiera presente lungo il marciapiede.

L’intervento dei pompieri si è reso necessario per estrarre il 75enne dall'auto e consegnarlo alle cure degli operatori di un'ambulanza medicalizzata.

L'uomo è stato poi trasferito all’ospedale San Francesco.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.