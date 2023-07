Sardegna a fuoco: 13 incendi, intervengono i mezzi aerei del Corpo forestale

Tredici i roghi in totale, per tre dei quali si è reso necessario anche l'intervento dei mezzi aerei

Di: Arianna Zedda

La Sardegna brucia. Le alte temperature che stanno avvolgendo l'Isola hanno contribuito, anche oggi, al divampare di numerosi incendi, 13 in totale, per tre dei quali si è reso necessario anche l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale:

- incendio nell'agro del Comune di Bosa, in località “Badde orca”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Cuglieri, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Bosa. Sono intervenute 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa e Montresta e una squadra della Compagnia barracellare di Bosa. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di seminativo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:30;

- incendio nell'agro del Comune di Giave in località Nuraghe idda, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale delle Stazioni del Corpo Forestale di Bonorva e Thiesi, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Anela. Sono intervenute sul luogo tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Giave- Cossoine, Thiesi e Sassari. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro e mezzo di coltivi. Le operazioni di spegnimento sono attualmente in corso;

- incendio nell'agro del Comune di Decimoputzu (LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA), in località Stracoxius, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula. Sono intervenuti sul luogo una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Siliqua - Sa marchesa, le squadre dei VVF di Iglesias e Cagliari e tre squadre di volontari delle associazioni di San Sperate (Nova orsa), Assemini (l'Aquila) e Siliqua P.A.N.). Tutte le forze in campo hanno operato prontamente e in piena sinergia così da limitare al massimo i danni. Il rogo ha percorso un'area sulla quale sono presenti diverse aziende, ha creato danni alle serre e ha lambito diverse abitazioni.