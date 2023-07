Bitti: in fiamme gli ultimi piani di una palazzina, intervengono i Vigili del fuoco

Le fiamme sono divampate nella cucina, per poi estendersi a tutta l'abitazione, di due piani

Di: Arianna Zedda

Questa mattina , verso le 11:20, la squadra 1A del Comando Provinciale di Nuoro è intervenuta in via Garibaldi a Bitti per un incendio che ha visto coinvolto l'ultimo appartamento di una palazzina .

Le cause del rogo sono ancora da accertare . Le fiamme sono divampate nella cucina, per poi estendersi a tutta l'abitazione, di due piani ei pompieri hanno avuto bisogno di un'autobotte di supporto per estinguere l'incendio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo , ma le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della stazione locale.