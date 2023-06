"Nuovo caso Cospito" nel carcere di Bancali: detenuto in sciopero della fame

Domenico Porcelli, 49enne recluso nel carcere di Bancali a Sassari in regime 41 bis, è in sciopero della fame

Di: Arianna Zedda

Domenico Porcelli , 49enne originario di Bitonto (Bari), recluso nel carcere di Bancali a Sassari in regime 41 bis dopo una condanna a 26 anni per associazione mafiosa, è in sciopero della fama da quattro mesi .

Il " nuovo caso Cospito " ha cessato di alimentarsi il 28 febbraio, per protestare appunto contro il 41 bis. " Ha la pressione molto bassa, glicemia idem, lamenti dolori alle gambe, stanchezza costante, si assopisce spesso durante la giornata e anche l'eloquio non è fluido, un po' biascicante", ha spiegato il suo legale Maria Teresa Pintus, che difende Porcelli con la collega Livia Lauria.

" Dal 28 febbraio ha perso 16 chili solo di muscoli, purtroppo. Oggi pesa 61 kg e nonostante le tante richieste inviate, dal Ministero non abbiamo mai ricevuto una risposta ", ha sottolineato Pintus.

I due difensori hanno presentato reclamo contro il regime 41 bis al Tribunale di sorveglianza di Roma e sono ora in attesa della fissazione dell'udienza, ma il tempo string : " La situazione è già critica, se lo stato di salute di Domenico Porcelli potrebbe ulteriormente peggiorare, sarà necessario trasferirlo in un centro clinico ”.