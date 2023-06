Incidente Casal Palocco, arresti domiciliari per lo youtuber Di Pietro

Il 20enne, indagato per omicidio stradale e lesioni, era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente in cui è morto il piccolo Manuel

Di: Adnkronos

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Arresti domiciliari per Matteo Di Pietro, il giovane youtuber indagato per omicidio stradale e lesioni che era alla guida del suv Lamborghini coinvolto nell'incidente in cui la scorsa settimana è morto Manuel, il bimbo di 5 anni, a Casal Palocco, Roma. Nell'incidente erano rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni.