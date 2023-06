Nuoro, fa uccidere la moglie: ergastolano non dovrà rendere spese legali alla famiglia

Francesco Rocca, il dentista di Gavoi condannato come mandante dell'omicidio della moglie, non dovrà restituire le spese legali sostenute dalla famiglia per la sua difesa

Di: Arianna Zedda

Sono circa 800mila euro di spese legali sostenute dalla famiglia per difenderlo, ma Francesco Rocca , il dentista di Gavoi condannato in via definitiva all'ergastolo come mandante dell'omicidio della moglie , Dina Dore, avvenuto nel marzo 2008, non dovrà restituirli .

La decisione è contenuta nella sentenza con cui il giudice del Tribunale civile di Nuoro, Tiziana Longu, ha respinto la richiesta di Mariuccia Marchi, mamma del dentista, la quale accusava il figlio di indebito arricchimento e chiedeva che le fossero restituiti i circa 800mila euro spesi da lei e dal marito per difenderlo nel processo per uxoricidio.

Il giudice, costatato che i genitori del dentista non furono costretti da nessuno a sostenere i costi per la difesa legale del figlio, ma lo fecero volontariamente, non ha ravvisato alcun arricchimento indebito da parte di Rocca. Ha quindi respinto la richiesta e ha condannato la donna al pagamento delle spese processuali (circa 14 mila euro) sopportate dalla famiglia di Dina Dore, che si era opposta all'istanza. La stessa giudice ha poi proposto una conciliazione nell'ambito della causa in corso per la ricostruzione e divisione del patrimonio ereditario di Antonio Rocca, padre dell'ergastolano, morto qualche anno fa. Causa intentata dalla figlia 14enne del dentista, rappresentata dalle avvocate Annamaria Busia e Francesca Calabrò.

Alla famiglia Rocca è stato chiesto di depositare, entro il 3 ottobre prossimo, tutta la documentazione mancante che riguarda gli immobili del padre, in modo da poter ricostruire l'asse ereditario. La conciliazione prevede il pagamento alla famiglia di Dina Dore del danno quantificato in sede legale e delle spese sostenute; l'intestazione alla figlia minorenne del 50% dei beni del padre, Francesco Rocca; la ripartizione della parte restante del patrimonio secondo le volontà testamentarie. Le parti dovranno comunicare la loro decisione nell'udienza fissata per il 3 ottobre.