Incidente a Carbonia, 5 feriti: stavano andando a sostenere l'esame di maturità

Cinque studenti tra i 19 e i 20 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre stavano andando a sostenere la prima prova

Di: Arianna Zedda

Cinque studenti tra i 19 ei 20 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale mentre stavano andando a sostenere la prima prova dell'esame di maturità a Carbonia .

I giovani si dirigevano verso la scuola a bordo di una Suzuki Ignis condotta da un 19enne che, per causa ancora da accertare, è finta fuori strada. L'auto si è ribaltata e tre dei ragazzi sono rimasti bloccati all'interno. I maturandi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale questa mattina, uno di loro risultava essere in gravi condizioni .

Sul posto sono subito arrivati ​​i Carabinieri, i Vigili del fuoco e le ambulanze del 118.