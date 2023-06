Scontro auto-bus-furgone a Roma: muore la conducente, grave un bimbo di 4 anni

Il bimbo è stato trasferito in ospedale in elisoccorso, niente da fare per la donna

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente questo pomeriggio a Roma, in via Nomentana, verso le 16:30. Una donna ha perso la vita all'altezza di via Poggio Fiorito, mentre un bimbo di quattro anni è rimasto gravemente ferito.

L'auto condotta dalla vittima, una Panda, si è scontrata con un bus dell'Atac linea 337 e un furgone. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Gemelli in codice rosso, mentre per la donna non si è potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto il gruppo III Nomentano della polizia di Roma capitale e i Vigili del Fuoco. Sono tutt'ora in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del triplice scontro.