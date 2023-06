Donna rischia di annegare per raggiungere a nuoto lo yacht di DiCaprio in Versilia

Di: Arianna Zedda

Una turista spagnola di 50 anni in vacanza in Versilia ha rischiato di annegare nel tentativo di raggiungere a nuoto lo yacht a bordo del quale si trovava ospite l'attore Leonardo DiCaprio, in questi giorni in Italia per partecipare a Pitti Immagine Uomo, ormeggiato a largo di Forte dei Marmi.

La 50enne, superate le boe, ha accusato un malore e sono intervenuti i bagnini di uno stabilimento balneare del posto, che l'hanno soccorsa e portata a riva in stato di ipotermia. La donna è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia.