Discariche abusive a Cagliari, Valerio Piga: "Da Parco degli Anelli a parco dell'aliga"

"Il Parco degli Anelli e il lungomare di Sant'Elia dovevano essere il fiore all'occhiello della città, ma purtroppo sono in completo abbandono", denuncia Valerio Piga

Di: Arianna Zedda

" Il Parco degli Anelli e il lungomare di Sant'Elia dovranno essere il fiore all'occhiello della città, ma purtroppo sono in completo abbandono ". Valerio Piga , difensori della natura, denuncia ancora una volta lo stato di abbandono nel quale versano alcune zone di Cagliari .

" Negli ultimi anni il sito in questione è diventato una discarica a cielo aperto. La zona dell'asilo accanto al Lazzaretto è un cumulo di rifiuti di ogni tipo, per non parlare di una parte del lungomare e dell'ex arena eventi. Non son valse a nulla le promesse fatte da questa amministrazione comunale che parlava di 'riscatto del quartiere' e 'basta cittadini di serie c'. Una vergogna ", conclude Valerio.