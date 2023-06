Cagliari: 53enne cade dalle scale e muore, indaga la Procura

Un uomo di 53 anni era stato trovato ieri mattina privo di vita in un'abitazione in via Lamarmora, nel quartiere Castello a Cagliari

Di: Arianna Zedda

Sul caso sta indagando la Procura di Cagliari, ma secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe avuto un incidente domestico , battendo la testa dopo una caduta dalle scale e morendo sul colpo.

La Procura ha comunque disposto l'esame esterno della salma e gli accertamenti hanno confermato l'incidente come causa del decesso.