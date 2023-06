Omicidio Senago: domani i funerali di Giulia e Thiago

A Sant'Antimo domani sarà lutto cittadino per ricordare la giovane uccisa con "almeno 37 coltellate"

Di: Adnkronos

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - La foto sorridente di Giulia Tramontano e sul manifesto anche il nome di Thiago.

Sant'Antimo, il comune in provincia di Napoli, si prepara a celebrare i funerali di mamma e figlio "strappati all'amore dei propri cari" per mano di Alessandro Impagnatiello, arrestato per l'omicidio della compagna, al settimo mese di gravidanza.

I genitori Loredana e Franco, i fratelli Chiara e Mario, i parenti e gli amici della 29enne si ritroveranno per la cerimonia - strettamente privata - nella parrocchia di Santa Lucia per i funerali che saranno celebrati alle ore 15 di domenica 11 giugno.

Nel comune a Nord di Napoli domani sarà lutto cittadino per ricordare la giovane uccisa con "almeno 37 coltellate".