Quartu, grave incidente in galleria sulla 554: due feriti gravi

Incidente stradale nella galleria Marcineddu. Due feriti gravi e traffico deviato

Di: Arianna Zedda

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla nuova statale 554 , all'altezza di Quartu Sant'Elena.

Due persone, rimaste ferite nel sinistro e trasportate in ospedale con assegnati codici rossi , erano al volante delle loro auto e stavano percorrendo la galleria Marcineddu quando, per causa ancora in fase di accertamento, si sono tamponate e una delle vetture si è anche ribaltata.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno portato i feriti al Brotzu di Cagliari e al Policlinico di Monserrato e, secondo le prime informazioni, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita .

Il traffico proveniente dalla provinciale 17 in direzione della statale 125 Var è stato deviato sulla stessa provinciale. L'Anas ha anche chiuso temporaneamente l'ingresso della statale 554 al km 28,800 in direzione della 125 Var.