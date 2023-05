Schianto in auto in Liguria: non ce l'ha fatta Mattia Pusceddu, 27enne di Oristano

Trasportato in ospedale in gravissime condizioni, non c'è stato niente da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Ha perso la vita dopo essersi schiantato in auto Mattia Pusceddu, 27enne di Oristano. Il giovane, nella notte fra lunedì e martedì, è rimasto coinvolto in un incidente a Busalla, in provincia di Genova, mentre percorreva viale Milite Ignoto.

Per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo dell'auto finendo contro un'albero. L'episodio verso l'una di notte. Mattia è stato soccorso dalla Croce Verde busallese dall'automedica del 118 Golf 2 e dai Vigili del Fuoco intervenuti per estrarlo dalle lamiere.

Trasportato in condizioni disperate con un grave trauma cranico al San Martino di Genova, per il ragazzo non c'è stato niente da fare; si è spento nella giornata di ieri. Pusceddu viveva proprio a Busalla, dove lavorava in un'azienda specializzata nella produzione di teloni.