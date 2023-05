Diego Abatantuono, la battuta sulla Sardegna scatena le critiche sui profili social del comico

"Tifosi sardi con vestiti grigio-Nuoro e denti cariati". Decine di utenti si sono riversati sui profili dell'attore, preso di mira per la sua battuta nel ricordare un Milan-Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Hanno scatenato una prevedibile reazione degli utenti social le parole di Diego Abatantuono, che nel ricordare la sua prima volta allo stadio (Milan-Cagliari), ha raccontato al Corriere: "Ho visto dei sardi che ridevano con addosso dei vestiti grigio-Nuoro e dei denti cariati, grigi anche loro".

"Parlavano in un linguaggio misterioso - ricorda -, che poi si è saputo, era dialetto sardo". La battuta dell'attore non è stata vista di buon occhio da gran parte del pubblico isolano, che l'ha definita "ironia becera" e "di pessimo gusto".

In decine si sono riversati sui profili social del comico, "bacchettato" per le sue parole. "Una attore come te che cade così in basso con una battuta così idiota?", gli domanda un sedicente estimatore.

Abatantuono, nel ricordare quella partita terminata 0-1 con gol di Riva, ha infine aggiunto: "Ero contento lo stesso perché i sardi sorridenti erano più rari della figurina di Boranga".