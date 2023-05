Paparazzi inseguono Harry e Meghan a New York, rischiata la tragedia

The Independent ha riportato la notizia di un "inseguimento" in auto "quasi catastrofico" da parte di paparazzi nei confronti di Harry e Meghan Markle

Di: Arianna Zedda

La corsa è durata "due ore", con il rischio di scontri con altre auto, pedoni e due agenti del New York Police Department, ha dichiarato un portavoce del principe citato dai media.